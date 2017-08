Levenslied centraal in Vierlingsbeek

Liefhebbers van het levenslied kunnen op zondag 10 september hun hart ophalen in Vierlingsbeek. Tijdens het smartlappen- en kapellenfestival dat door Van Heure Zinge op touw wordt gezet, treden maar liefst veertien koren en zeven joekskapellen uit het hele land op.

"Het wordt een groot muziekfestijn", zegt werkgroepvoorzitter Piet Verbeeten van het smartlappenkoor. "Of smartlappenmuziek nog wel populair is? Ja, natuurlijk. Waar het levenslied klinkt, is het bomvol." Het Vierlingsbeeks-Groeningse koor geeft met het festival vervolg aan de succesvolle editie in 2014. Tijdens het festival treden onder meer ook De Sjanellekes en Zuutjes An uit Venray en Naovenant uit Leunen op.

Van links naar rechts op de foto: Piet Verbeeten, Marga Goorts, Christa Moeskops, Marloes Lenkens, Marietta Jansen, Geert Jansen. Foto: Paul Stiphout.

Donderdag in Peel en Maas meer informatie.