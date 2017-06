Opening Atelier Cultura

Zeven kunstenaars zijn de komende zes maanden gehuisvest in een voormalig leegstand pand in het Schoutenstraatje 8 in Venray. Op zaterdag 1 juli openen zij om 10.00 uur feestelijk de deuren van Atelier Cultura. "Daar droomt toch iedere kunstenaar van. Zo'n locatie in hartje Venray om te werken, maar ook om werken tentoon te stellen."

Sanne Aben (24) uit Tienray en Mariëlle van der Beele (46) uit Venray zijn twee van de zeven kunstenaars die onder de naam Atelier Cultura een plekje hebben gevonden in het open kunstatelier. "Het idee ontstond vanuit een samenwerking tussen Cultura Venray en de werkgroep centrumvisie van de gemeente Venray. Vanuit de werkgroep centrumvisie worden plannen bedacht om de leegstand in het centrum aan te pakken en Cultura Venray wil lokale kunstenaars nog meer de mogelijkheid bieden om hun werk te presenteren voor een breed publiek. De handen werden ineengeslagen en het idee Atelier Cultura was geboren", vertelt Aben over het ontstaan van dit unieke kunstatelier. In Peel en Maas deze week een interview met de twee kunstenaars. Foto Henk Lammen.