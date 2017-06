Expositie van hoeden

Lilian Verspaget is een kleurrijke verschijning. In haar veelal zelfgemaakte kleding is alles op elkaar afgestemd qua kleur met als finishing touch een bijpassend hoofddeksel. In juli exposeert Lilian haar hoeden in de bibliotheek in Venray.

Lilian gebruikt haarvilt van hazenhaar, wolvilt, gaas, sisal, stro en sinamay (een geweven materiaal van bananenplantvezel). Ideeën voor ontwerpen ontstaan spontaan. Het maken van een eenvoudige hoed vergt ongeveer acht uur. Op de vraag of de afzetmarkt in Venray niet te klein is, antwoordt Lilian dat ze haar creaties vooral maakt om creatief bezig te zijn. Verkoop is niet het doel, hooguit om de onkosten terug te verdienen. Haar hele huis is inmiddels een verzameling geworden van hoedjes, kleding en de voorraad materialen. Oude materialen worden regelmatig hergebruikt. In elk mooi stofje ziet ze weer potentie voor recycling.