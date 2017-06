Geschiedenis St. Anna in beeld

Vier studenten van de Fotovakschool in Venray exposeren de komende weken in de kapel van St. Anna. In woord en beeld brengen zij de historie van dit terrein onder de aandacht.

De vier studenten, Jolijn van Goch uit Venray, Emy van der Molen, Bram Becks en Julie de Bruin, hebben de expositie gerealiseerd in samenwerking met het Vincent van Gogh Instituut. Met pakkende foto's, bijpassende teksten, interviews met oud- medewerkers leggen de vier aankomende fototalenten de geschiedenis van St. Anna vast. Door het fotograferen van de oude ruimtes op het terrein en de nieuwe ruimtes op het terrein van het Vincent van Gogh Instituut, laten zij het contrast zien tussen oud en nieuw. De foto's en de interviews zijn vanaf vrijdag 23 juni te zien op de expositie in de kapel op het Sint Anna-terrein. Ook wordt er een speciaal boek uitgegeven.

De expositie is van 23 juni tot en met 2 juli en is op vrijdag van 20.00 tot 22.00 uur en op zaterdag en zondag van 14.00 tot 16.00 uur te zien. De entree is vrij, maar voor de vier exposanten is een vrijwillige bijdrage welkom. De vier studenten doen overigens ook mee aan het project Schijt aan de Grens en mogelijk wordt de expositie ook in het Venrays Museum getoond.