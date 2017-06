De schoen als kunstwerk in Odapark

Art Shoes - shoes in contemporary art - is de grote zomerexpositie in Odapark.

De schoen wordt in Art Shoes opgetild naar een ander niveau: kunst. Mode kruipt daar tegenaan, natuurlijk, maar kunst gaat een wezenlijke stap verder: er worden vragen gesteld. Opvallend veel kunstenaars zijn in hun leven met de schoen bezig geweest, zo zal deze zomer blijken in Odapark. Met sculpturen, schilderijen, grafiek en foto's van meer dan twintig kunstenaars, onder wie Andy Warhol (USA), Hans-Peter Feldmann (DE), Les Deux Garçons (NL), William Sweetlove (BE) en Iris Schieferstein DE. De opening van de expositie is op zondag 25 juni 2017 om 15.00 uur in Odapark Venray. Aansluitend vindt een performance plaats en om 16.30 uur start een rondleiding door de tentoonstelling met de curatoren, organisatoren en deelnemende kunstenaars. De expositie is te bezoeken tot en met 29 oktober 2017.

Donderdag in Peel en Maas meer informatie over de expositie.