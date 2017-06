Jubileumvoorstelling JUBEL

De leerlingen van Dizzy Dance dansen op zaterdag 17 en zondag 18 juni vier keer de voorstelling JUBEL in Schouwburg Venray.

Voor Wilma Keijzers, die in augustus 1991 de dansschool oprichtte, een moment om stil te staan bij ruim 25 jaar Dizzy Dance en de jubileumvoorstelling. "Dansen is voor mij een passie voor het leven." Wat de toekomst nog brengt?, herhaalt ze de slotvraag. "Ik hoop nog heel lang te dansen en les te geven naast de danslessen geef ik nu met veel plezier Essentrics lessen aan volwassenen. En ik hoop nog heel lang te mogen werken met dit leuke team en te genieten van de ontwikkelingen van onze dansers. Maar eerst gaan we genieten van JUBEL onze jubileumvoorstelling dit weekend in de schouwburg." In Peel en Maas deze week een uitgebreid interview met Keijzers.

Foto Ciska Mikx.