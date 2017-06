Genieten van Bon Appétit

Een afscheid met een lach en een traan. De dansafdeling van Kunstencentrum Jerusalem sluit na 12,5 jaar af met de voorstelling Bon Appétit op zaterdag 1 juli in Schouwburg Venray.

"Maar volgend seizoen gaan we gewoon door, maar dan onder de naam Danshuis Venray", zegt dansdocente Myrna van Rens uit Venray. Bon Appétit betekent voor Myrna en de overige dansdocenten nog een keer terugblikken. "Alle cursisten van de dansafdeling dansen mee in een prachtig verhaal. We kijken feestelijk terug op 12,5 jaar Kunstencentrum Jerusalem. De bezoekers worden meegenomen op reis en samen met de acteurs van het Overloons Toneel kunnen ze smullen van onze dansante hapjes. Van klassiek ballet tot urban dance en van moderne dans tot showjazz dance. Twee talenten muziek, Vera Seroo (piano) en Petran van Acquoij (gitaar), zullen een gastoptreden verzorgen. Bon Appétit is voor ons een afscheid, maar meteen ook een nieuw begin." In Peel en Maas deze week een interview. Foto Henk Lammen.