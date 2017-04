Orgelconcert in Grote Kerk

Op zondag 30 april om 16.00 uur bespeelt Tommy van Doorn (1990) het orgel van de Grote Kerk in Venray. Van Doorn is sinds 2012 titulair organist van de Sint Petrusbasiliek in Boxtel.

Ondanks zijn jeugdige leeftijd is tijdens het concert een vakman beluisteren die ook op vele andere terreinen in de muziek actief is. Het concert wordt gehouden door Orgelcomité Venray, dat ieder jaar een of twee orgelconcerten organiseert. Van Doorn brengt op het orgel in de kerk werken van de componisten Olivier Messiaen, Léonce de Saint-Martin, Jean Langlais en Claude Debussy ten gehore. Het programma is volledig in Franse sferen. De toegang is gratis.