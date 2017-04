Nieuw beeld in Engelse tuin

Kunstenaar Theo van Dam plaatst op zondag 23 april een nieuw beeld in de Engelse tuin aan de Raadhuisstraat 1 in Venray.

Dit is eigen werk en totaal anders van sfeer, materiaal en uiterlijk dan het beeld voor de Loek Nelissenprijs. Het nieuwe beeld heeft een lange ontstaansgeschiedenis. De eerste ideeën voor dit organische ontwerp ontstonden in 1978, in de periode dat Van Dam trouwde. Het eerste idee werd in sloophout uitgevoerd. In 1996 droomde hij van een groot beeld in brons. Dat was toen niet realistisch en hij maakte in plaats daarvan een serie schilderijen met olie- en acrylverf van organische vormen die elkaar ontmoeten. Daardoor gebeurde er ook iets met het ontwerp. Uiteindelijk is het ontwerp in PIR gemaakt en gegrond.

Daarna is het beeld met een laag kunststof bespoten, strak gemaakt en afgewerkt met autolak. Theo van Dam is de kunstenaar die de oorspronkelijke Loek Nelissenprijs voor de beste ondernemer van het jaar heeft gemaakt. Het originele beeld is al jaren te bekijken in de Engelse tuin. Meer informatie over het werk van Theo van Dam is te vinden op de website www.artheo.nl.