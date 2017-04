Fototentoonstelling BiblioNu

De in Hongarije geboren Csaba J. Cserép geeft tot en met 29 april een fototentoonstelling in de Venrayse bibliotheek met als thema Filosofie en fotografie.

Cserép is tijdens de Tweede Wereldoorlog geboren in Hongarije, waar het gezin een bewogen leven had. In 1945 bezetten de Russen Hongarije en uiteindelijk is het gezin gevlucht. Via Oostenrijk kwamen ze vervolgens naar Nederland. 'Van kinds af aan is mij door het lot een bewogen leven ten deel gevallen. In 1994 ben ik begonnen in verschillende talen gedichten te schrijven en voor te dragen. In Amsterdam, Eindhoven, Nijmegen, Winterthur (Zwitserland), München en Berlijn', aldus Csaba Cserép. Cserép reist veel en maakt tijdens zijn reizen veel foto's. Vorig jaar is hij begonnen 'anders dan andere' foto's te maken. Deze foto's zijn tijdens de openingsuren te bekijken in de bibliotheek aan de Merseloseweg 59.