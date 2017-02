Slagwerkers tweede op NK

De slagwerkgroep van Ons Genoegen uit Oirlo werd zaterdag tweede tijdens de Nederlandse kampioenschappen in Oosterhout.

De slagwerkers, onder leiding van dirigent/instructeur Bart Jeuken, eindigden met 87 punten achter de nieuwe landskampioen St. Geertruid. De Nederlandse kampioen in de derde divisie behaalde maar liefst 96 punten en pakte daarmee dik verdiend de titel. "St. Geertruid was absoluut een maatje te groot voor de overige deelnemers. Desondanks mogen we tevreden zijn met de tweede plaats", aldus Jeuken na afloop van het concours in theater De Bussel. Doordat de slagwerkgroep van Ons Genoegen eerder tijdens het bondsconcours in Heel 87,33 punten scoorde, promoveert het muziekgezelschap naar de tweede divisie.