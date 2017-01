RooyNet bij beste  twintig

Van de 163 websites en apps die zich aangemeld hebben voor de Geschiedenis Online Publieksprijs zit RooyNet – 'Het digitaal geheugen van de gemeente Venray' – momenteel bij de top twintig.

Dat wil dus zeggen dat de Venrayse website tot nu toe al heel wat stemmen heeft gekregen. Vooral na het eerste bericht in de media stroomde het aantal stemmen binnen. Op welke plaats RooyNet binnen de top twintig staat – misschien zelfs eerste – wordt pas bekendgemaakt op 16 februari tijdens de prijsuitreiking in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. De lijst van twintig hoogstgeplaatste websites en apps is nu nog in willekeurige volgorde samengesteld, zodat de spanning er tot het laatst in blijft. Stemmen kan nog tot uiterlijk 9 februari via www.geschiedenisonlineprijs.nl of www.rooynet.nl, waar een speciale stembutton is aangemaakt. Per e-mailadres kan één keer op RooyNet gestemd worden. Elke uitgebrachte stem moet bevestigd worden. Elke stemmer ontvangt op het opgegeven emailadres een bevestigings-email. Deze e-mail moet geopend worden en de bevestigingslink dient te worden aangeklikt.