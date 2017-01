Onderscheiding Guus Stiphout

Binnen het schutters- en gildewezen in Limburg is de Edele Eed-Broederschap van de Soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus een van de hoogste schuttersorden, waarin leden worden opgenomen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op maatschappelijk gebied en met name binnen het schutters- en gildewezen.

Guus Stiphout van schutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan Venray is één van de 24 gelukkigen die op zondag 22 januari tijdens een hoogmis in de kerk van Schimmert worden opgenomen binnen deze orde. Deze orde is 37 jaar geleden opgericht en kent een ledenaantal van 570 leden, van wie er nog ongeveer 300 personen in leven.

Donderdag in Peel en Maas meer informatie.