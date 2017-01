Prijsuitreiking 24e Raadselige Roos

De prijswinnaars en verdere resultaten van de wedstrijd Raadselige Roos worden bekendgemaakt op zondag 22 januari om 11.30 uur in het gemeentehuis van Venray.

Voor de 24e keer is de wedstrijd Raadselige Roos uitgeschreven. Opnieuw hebben Marij Peeters en Adie Steen zich ingezet om, de inmiddels in de regio bekende schrijfwedstrijd, te laten slagen. Dit jaar deden 63 personen mee, van wie 28 voor de eerste keer. Samen goed voor 73 inzendingen. Uit die inzendingen hebben de jury's een keuze gemaakt. Bovendien selecteerden de jury's gedichten en verhalen die het waard zijn om te publiceren in de bundel. De opzet van de prijsuitreiking is aangepast, omdat ze vooral de prijswinnaars met hun werk meer in de aandacht willen zetten. Burgemeester Hans Gilissen van Venray reikt de prijzen uitreik.