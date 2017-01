Thrillermusical Vals in schouwburg

De thrillermusical Vals is gebaseerd op de gelijknamige Young Adult-bestseller van Mel Wallis de Vries, een van de succesvolste jeugdauteurs van dit moment. De voorstelling is tot en met februari te zien door heel Nederland en speelt op dinsdag 17 januari om 19.30 uur in Schouwburg Venray.

Vals gaat over een groepje vriendinnen in een afgelegen vakantiehuisje in de Ardennen. Door het slechte weer sneeuwen ze in. Er is geen elektriciteit, het mobiele netwerk is uitgevallen en het dichtstbijzijnde huis is een paar kilometer verderop. Ze doen er eerst een beetje lacherig over, maar dan verdwijnt een van de vriendinnen opeens na een ruzie. De overgebleven meiden zijn bezorgd, maar denken dat hun vriendin naar huis is gegaan. Als er daarna nog iemand verdwijnt en ze bloedsporen vinden in de sneeuw, maakt de bezorgdheid plaats voor angst. Door het slechte weer kunnen ze geen kant op en de sfeer wordt steeds grimmiger en angstaanjagender. Wie heeft het op de meiden gemunt? Weten ze eigenlijk wel alles van elkaar?

De voorstelling is geproduceerd door DommelGraaf en Michiel Morssinkhof.