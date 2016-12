Indecent Proposal in schouwburg Venray

In Schouwburg Venray is op dinsdag 10 januari om 20.00 uur de Hollywood-klassieker Indecent Proposal te zien.

Hoe ver ga jij voor een miljoen? Laat jij je vrouw een nacht met een ander? Dit intrigerende vraagstuk staat centraal in de toneelvoorstelling Indecent Proposal. De gelijknamige film uit 1993 was een ware kaskraker die veel stof deed opwaaien. Producent DommelGraaf & Cornelissen Entertainment vertaalt dit verhaal naar een toneelstuk over vertrouwen, aantrekkingskracht, liefde en macht. De hoofdrollen worden vertolkt door Matteo van der Grijn, Roos van Erkel en Chris Tates. Indecent Proposal wordt gemaakt door het creatieve team dat eerder verantwoordelijk was voor de toneelthriller Fatal Attraction.