Kamp: moe maar voldaan

Moe maar voldaan. Dat was de organisatie van Kindervakantiewerk Vierlingsbeek-Groeningen na vier dagen kamp.

In en om blokhut De Vennen in Maashees was het van donderdag 17 tot en met zondag 20 augustus een drukte van belang, met 91 kinderen van groep 3 tot en met 8 van basisschool Laurentiushof in Vierlingsbeek en een veertigkoppige leiding die aan het kamp deelnamen. De kinderen uit Groeningen en Vierlingsbeek sliepen net als de groep vrijwilligers in tenten op het terrein. Het thema sprookjes stond tijdens de editie 2017 centraal, zeker ook in de vele spellen die tijdens het laagdrempelige, vierdaagse vakantiekinderfestijn op touw werden gezet. Zo'n zestig jaar geleden werd het kamp voor het eerst georganiseerd, maar de formule is, vooral dankzij het enthousiasme en de inzet van de trouwe vrijwilligersgroep, nog steeds een succes. Een ding is zeker: iedereen, zowel leiding als kinderen, slaapt de nacht na het kamp als een roos…