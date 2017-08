Nachtvlinder centraal

IVN Geijsteren-Venray neemt ook dit jaar weer deel aan de Nationale Nachtvlindernacht. Deze activiteit start op op zaterdag 26 augustus om 21.30 uur bij de Golf- en Countryclub Geijsteren, het Spekt 2 in Geijsteren. Deelname is gratis. Geadviseerd wordt om een goede zaklamp mee te nemen. Fotograferen is toegestaan.

Tijdens de Nationale Nachtvlindernacht vinden in heel Nederland excursies plaats om op zoek te gaan naar nachtvlinders Ook de Golf- en Countryclub Geijsteren dient als decor voor de landelijke Nachtvlindernacht. Een nachtvlinderexcursie is een spannende gebeurtenis, want wie gaat er nu midden in de nacht het bos in, gewapend met een pot stroop? Wie spant er een laken in zijn achtertuin en zet er een felle lamp bij? Nachtvlinderonderzoekers vinden dit soort zaken heel gewoon. Ze doen het om beestjes met namen als agaatvlinder, huismoeder, rood weeskind en windepijlstaart te lokken. De deelnemers krijgen informatie van gidsen van IVN Geijsteren-Venray over de nachtvlinders en hun families en over de vangst- en lokmethodes.