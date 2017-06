Jeugd Castenray wint Rollebol

Stichting Jeugdwerk Castenray heeft Rollebol 2017 gewonnen.

Rollebol is een jaarlijks evenement voor jeugdverenigingen. Dit jaar vond het evenement plaats op kasteel De Keverberg in Kessel. Na een dag vol strijd tijdens allerlei spellen en activiteiten die in het teken stonden van het thema Middeleeuws spektakel, bleek de jeugd van Jeugdwerk Castenray de meeste punten te hebben gescoord. De hoofdprijs werd aan de winnaars uitgereikt door de koning van het kasteel.