Het jeugdgezelschap van De Bliekers in Maashees.

Tijdens het jeugdprinsenbal is de nieuwe jeugdraad van De Bliekers uit Maashees bekendgemaakt.

Tot jeugdprinses is uitgeroepen Isis Pennings. Zij wordt bijgestaan door jeugdprins Joep Goemans, jeugdvorst Jelte de Jong, jeugdnar Carlo Munten en jeugdraadslid Bertje Akkermans. Zij houden op carnavalsdinsdag hun receptie in het Bliekerspaleis in Maashees.