Jeugdprinses Keieschieters Geijsteren

Floor Euwals is de nieuwe jeugdprinses van carnavalsvereniging de Keieschieters in Geijsteren.

De prinses is dertien jaar oud en zit op het Raayland College in Venray. Haar hobby's zijn zingen en dansen. Ze wordt bijgestaan door adjudant Isa Weijers, nar Carmen Chi en de raadsleden Kathelijne Pardoel, Julia Mc Master, Ronja Elbers, Cato van Haren, Hannah Vennekens en Martijn van der Vorst. Zij houden receptie op zondag 26 februari om 15.11 uur in zaal De Kei in Geijsteren.