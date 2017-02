Cyril Pingen is uitgeroepen tot prins Cyril I van carnavalsvereniging De Geiten in Tienray.

De 65e prins woont samen met prinses Lotte Voeten. In het dagelijks leven is hij logistic engineer en zijn hobby's zijn voetballen, paddelen en badminton. Op zaterdag 18 februari is er een receptie van 19.30 tot 21.30 in de Geitenstal aan de Bernadettelaan 19 in Tienray. Zijn motto: 'Zinge en springe same mit prins pinge'.