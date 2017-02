Carnavalsvereniging De Geiten in Tienray heeft een nieuw boerenbruidspaar: Ton Vergeldt en Yvon Kragten.

Hun getuigen zijn Marco de Bruijn en Annemarie de Bruijn-van Sambeek. Het bruidspaar wordt op dinsdag 28 februari in de onecht verbonden in de Geitenstal in Tienray. Aansluitend is er gelegenheid tot feliciteren.