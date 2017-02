Lesley en Finn jeugdboerenbruidspaar

Het jeugdboerenbruidspaar van Venray is dit jaar afkomstig van Sportinstituut Verhagen.

Het paar werd zondag bekendgemaakt in de foyer van Schouwburg Venray en bestaat uit bruidje Lesley Finsenberg en bruidegom Finn Nelissen. Elise de Bruijn is het bruidsmeisje en Jordi Verhagen de bruidsjonker. De getuige is Kornee Xhofleer en de opperboer is Jens Reijntjes. De verloving van Lesley en Finn vindt plaats op dinsdag 28 februari om 12.11 uur in jeugdtent De Hazehut op het Henseniusplein. Aansluitend is er een receptie. Foto Hoedemaekers Venray.