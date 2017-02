Jonas nieuwe jeugdprins van Venray

Jonas I (Coppus) is de nieuwe prins van jeugdvastelaovesvereniging D'n Hazekeutel in Venray.

Jonas wordt bijgestaan door de adjudanten Ruben van Haren en Bilal Najja. Het motto van het nieuwe trio is Vastelaovend mit ollie is top, samen fieëste wie de bieëste, dus kom nou mar op! Het trio werd zondagmiddag in de foyer van de nieuwe schouwburg bekendgemaakt. De drie vrienden zitten op VMBO-T van het Raayland College en kennen elkaar van 'de wandelgangen'. De jeugdprins houdt zijn receptie op zondag 26 februari om 16.00 uur in jeugdtent De Hazehut op het Henseniusplein. Foto Hoedemaekers Venray.