Bjorn en Mieke in finale LVK

Bjorn en Mieke uit Venray zijn met hun lied '1000 Sterre' door naar de finale van het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK) 2017.

De twintig finalisten werden zaterdag tussen 10.00 uur en 1300 uur op locatie verrast. Bjorn Poels en Mieke Janssen treden met hun lied, een compositie van Roel Gommans, Jules Reivers en Léon Aarts, tijdens de finale als negende op. Tamara en Stef Koonings uit Ysselsteyn met 'Gewoeën umdat 't kan', Lizanne Arts uit Venray met 'De réjunie' en het Veulense duo Goedzat (David Janssen en Coen Classens) met 'Minimaal Maximaal' wisten geen finaleplek te bemachtigen. In totaal dingen er nu nog twintig liedjes mee om de eerste plek. Elf finalisten komen uit het noorden en midden van de provincie; negen uit het zuiden. De finale van het 41e LVK is op vrijdag 10 februari in Heerlen. De kaarten hiervoor zijn al uitverkocht. Foto Henk Lammen.