Jeugdprinsenpaar D'n Bok Swolgen

Het nieuwe jeugdprinsenpaar van carnavalsvereniging D'n Bok is bekendgemaakt.

Jeugdprins is Jaey van Els en jeugdprinses is Yinte Vermeulen. Tijdens carnaval worden ze bijgestaan door de adjudanten Jur Custers en Anouk van Leeuwen. Jeugdvorstin is Meike van Leendert en de jeugdnar is Jody Mulder. Het motto: 'Hier hebbe weej lang op gewacht…… 't beste carnavalsfiëst mit groep 8'. Op zondag 19 februari vanaf 14.11 uur houden ze hun receptie in de Bokkenstal in Swolgen.