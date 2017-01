Jeugdpaar De Ruuk Blitterswijck

Carnavalsvereniging De Ruuk in Blitterswijck heeft een nieuwe jeugdprins en jeugdprinses.

Het gaat om jeugdprins Stan I (Arts) en jeugdprinses Lotte (Kersten). De prins gaat naar het Dendron College in Horst en in zijn vrije tijd doet hij aan voetbal en gamen. De prinses gaat ook naar het Dendron College in Horst en daarnaast danst ze graag en brengt ze graag tijd door met haar hond en haar vriendinnen. Samen met vorstin Floor (Wismans), nar Pom (Bindels) en de raad van elf gaan ze de jeugd voor met hun motto: 'Nou efkes nie sjouwe mit al die buuk, mar los mit de carnaval beej de Ruuk'. Hun receptie is op zondag 26 februari om 15.00 uur in het gemeenschapshuis in Blitterswijck.