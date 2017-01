Het opvallende 'boerenpaar' van De Schânseknuppels in Castenray.

Het opvallende 'boerenpaar' van De Schânseknuppels in Castenray.

Het nieuwe boerenbruidspaar 2017 van carnavalsvereniging De Schânseknuppels in Castenray is bekendgemaakt.

Het boerenbruidspaar wordt dit jaar gevormd door Joep van Sjean ziene Heay en Channie Baltazar van Puffelen. Zij worden op carnavalsdinsdag in de onecht verbonden in gemeenschapshuis De Wis in Castenray.