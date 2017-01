Boerenbruidspaar De Keavers

Jacqueline Van Bree-Cuijpers en Hay Driessen vormen het boerenbruidspaar van carnavalsvereniging De Keavers uit Holthees en Smakt.

Bruid Jacqueline woont in Smakt. Ze werkt als verpleegkundige op het pre-operatief bureau bij Viecuri Medische Centrum in Venray. Haar grote hobby is zingen bij koor Harmonie in Oostrum en ze wandelt graag. Bruidegom Hay woont eveneens in Smakt. Hij is werkzaam in de agrarische sector als varkenshoeder. Zijn grootste hobby is jagen. Het boerenbruidspaar wordt dinsdag 28 februari in de onecht verbonden. De ceremonie zal plaatsvinden in café/zaal 't Trefpunt in Holthees. De zaal opent de deuren om 17.00 uur.