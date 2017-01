Prins Leon I van Piëlhaan

Leon Cox is uitgekomen als de nieuwe prins bij de Piëlhanen in Venray.

Prins Leon I (Cox) woont samen met Nichon en ze hebben twee kinderen: Eefje (8) en Mila (6). De prins is werkzaam als resource operator bij SCA in Heijen. Prins Leon I is 47 jaar en woont sinds 10 jaar in Venray, Landweert. Prins Leon I wordt bijgestaan door zijn adjudanten Cor van Spronsen en Robert van der Wegen. Op zaterdag 4 februari wordt er een receptie gehouden ter ere van prins Leon I in residentie 't Hanenstekske aan de Kruidenlaan 161 in Venray. De receptie begint om 14.11 uur.

Het motto voor 2017 is: 'Laeve de hen, Laeve d'n haan. Weej gaon d'r same tiggenàn'.