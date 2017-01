Geert Weijers prins Geijsteren

Geert Weijers is door carnavalsvereniging De Keieschieters uit Geijsteren uitgeroepen tot 59e prins.

Geert Weijers is 59 jaar oud en getrouwd met Yvonne. In het dagelijks leven is hij werkzaam als manager Outbound & Warehouse Operations bij Xerox in Venray. Prins Geert I wordt bijgestaan door zijn raadsleden Johan Kreijfelt, Jos Litjens, Henk Lomme en Berry Vink. Op zondag 26 februari is er om 20.11 uur een receptie voor de prins en zijn gevolg in zaal De Kei. Zijn leus is: 'Mit zóveul jaor àn ervaring veurop, zette weej ut Keieriek op de kop'. Foto: Hoedemaekers Venray.