Larry Heijl prins Keavers Holthees-Smakt

Larry Heijl is uitgeroepen tot prins van carnavalsvereniging De Keavers uit Holthees en Smakt.

Prins Larry I is geboren in Venray en getogen in Holthees. Hij is getrouwd met Marian. Samen hebben zij twee dochters: Michelle en Laura. Hij woont in Holthees. Van beroep is Larry verkoper bij Smits Bedrijven in Gemert. Zijn hobby's zijn voetballen bij de veteranen van voetbalvereniging Holthees-Smakt, wandelen, bergbeklimmen en skiën. In zijn functie van prins van De Keavers wordt Larry bijgestaan door zijn adjudanten Arie Heijl (vader van Larry en oud-prins van De Keavers, 1977) en Ferry Heijl (broer van Larry) en drie narren: Michelle Heijl (dochter van Larry), Inge Vloet en Paul Kersten. Prins Larry I voert de carnavalsvierders aan met de volgende leus: 'Ja ik doe ut. Alaaf, heil en veul leut'.

Zijn receptie is zaterdag 25 februari om 20.11 uur in café-zaal 't Trefpunt in Holthees.