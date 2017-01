Frank Arts prins Piëlhaas Venray

Frank Arts is zaterdagavond tijdens de prinsenproclamatie in een uitverkochte schouwburg uitgeroepen tot nieuwe prins van vastelaovesvereniging De Piëlhaas in Venray.

Prins Frank II koos als adjudanten Hans Kerstjens en Paul Raedts. Opvallend is dat Frank Arts samen met Hans Kerstjens in 2003 adjudant was van toenmalig prins Edgar van Kessel. Frank Arts is getrouwd met Ashe Arts–van Rooij en samen hebben ze drie kinderen: Anouk, Fieke en Chiem.

Frank Arts is directeur-eigenaar van Argowil Cable Confection and Assembly. Hij is onder meer lid en oud-bestuurslid van De Piëlhaas, voorzitter van de Industriële Club Venray en bestuurslid van het LWV Kringbestuur Noord-Limburg en Kies Techniek Venray en lid van Rotary Venray en de klankbordgroep van SV Venray. Zijn hobby's zijn, naast het runnen van zijn bedrijf, vastelaovend vieren, golfen en gezellig uit eten gaan met familie en/of vrienden en bekenden.

Het nieuwe trio werd zaterdagavond na het aftreden van prins Paul VI (Rutten) en zijn adjudanten Ben van Daal en Sjoerd van der Coelen aan het publiek gepresenteerd. Maandag op Peel en Maas TV een verslag van de prinsenproclamatie.