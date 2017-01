Prins Nick I heerst over Klute-trappers Vredepeel

Tot 48ste prins van De Klute-trappers in Vredepeel is Nick de Mulder uitgeroepen.

Als prins Nick I gaat hij samen met prinses Anne-Riet en nar Joost (Cornelissen) dit jaar regeren over het Klute-land. Prins Nick I en prinses Anne-Riet wonen aan de Johan van Wyttenhorstweg in het centrum van Vredepeel. Nick is werkzaam bij Vitelia. Als spreuk heeft hij: 'Now effkes gèn geloei en gemekker. Dizze carnaval wurt nog gekker'. Daniëlle van Bakel is uitgeroepen tot jeugdprinses Daniëlle I. Jeugdnar Wesley (Lenkens) zal haar dit carnavalsjaar volop steunen en samen vooropgaan bij De Kluutjes.

Hun spreuk luidt: 'Carnaval wordt dit jaar een feest. Eén zoals nog nooit eerder is geweest'. Prins Nick I en jeugdprinses Daniëlle I houden op zondag 19 februari 2017 hun receptie in het Klute-huus, van 10.49 uur tot 13.49 uur. Deze wordt voorafgegaan door een heilige mis om 09.30 uur.