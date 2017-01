Goedzat steunt verslavingszorg

Coen Classens en David Janssen uit Veulen werden enkele maanden geleden onaangenaam verrast dat zij als het duo Goedzat met hun carnavalsnummer Minimaal maximaal door de liedjescommissie van De Piëlhaas werden uitgesloten van deelname aan de Venrayse liedjesfinale.

De reden was dat een aantal van de in hun ludieke lied opgenomen bewoordingen in dialect over drugs, hennep en wiet volgens De Piëlhaas niet door de beugel konden. Het duo besloot vervolgens op eigen kracht verder te gaan met het doel zich te kwalificeren voor de halve finale van het LVK. Om een videoclip te kunnen bekostigen werd een crowdfundingfeest gehouden. Door de inkomsten uit de actie en de reeds geboekte optredens in te zetten voor het goede doel kon Goedzat deze week een bedrag van 111,11 euro aanbieden aan de Ambulante Verslavingszorg in Venlo.

Het duo treedt op vrijdag 20 januari op tijdens de derde halve finale van het LVK. Als nummer 57 doen Coen en David een gooi naar een finaleplaats. De uitzending is vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur. Aansluitend kan een half uur per sms worden gestemd. Zaterdag wordt de uitzending herhaald en kan nog tussen 16.00 en 16.30 uur op de liedjes worden gestemd.