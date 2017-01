Jeugdduo De Hedsbuülen

Voor het eerst in de geschiedenis van het jeugdcarnaval in Heide zijn bij De Hedsbuülen een prins en een prinses uit de hoge hoed getoverd.

Dit zijn jeugdprins Rens I en jeugdprinses Vera I. Rens Claessens voetbalt bij SV Leunen in de D1 en jeugdprinses Vera danst bij de Peeldancers in Ysselsteyn. Rens Claessens is de jongste zoon van John en Erica Claessens en hij heeft twee broers, Jelle en Mees. Zijn hobby is voetballen en dit doet hij bij SV Leunen in de D1. Jeugdprinses Vera is de jongste dochter van Martien en Francis Jenniskens en zij heeft een broer Rick en een zus Anke. Haar hobby is dansen bij de Peeldancers in Ysselsteyn. Jeugprins Rens en jeugdprinses Vera worden bijgestaan door de adjudanten Willem Geurts en Meike Michels, dansmarietje Fenne Janssen en jeugdraadslid Anne Nellen. Hun leus is: 'Laot de muziek mar knalle, want weej gaon lekker carnavalle'.