Nieuwe jeugdpaar Schânseknuppels Castenray

Het nieuwe jeugdpaar van carnavalsvereniging De Schânseknuppels uit Castenray bestaat dit jaar uit jeugdprins Dirk (Duijkers) en jeugdprinses Janne (Maes).

Dirk is dertien jaar en zijn hobby's zijn voetballen en spelen op de bugel. Hij is de zoon van de huidige prins van De Schânseknuppels prins Renè. Zijn leus: 'Mit de Dukies veurop wurd dizze carnaval hiëlemol top'. Janne is eveneens dertien jaar en haar hobby`s zijn dansen en gitaar spelen. haar leus: 'Now goan de ski`s ff an de kant want wej goan samen carnaval vieren in os Knuppelland'. Het paar houdt receptie op zondag 19 februari om 15.11 uur in De Wis in Castenray.