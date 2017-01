Jens Houben is in de Jera'70 uitgeroepen tot nieuwe jeugdprins van de Piëlreuzen in Ysselsteyn.

Zijn leus is: 'Mit deez daag heb ik gen bal an de voet en gen verke ien de hand. Mar vier ik carnaval ien Pielreuzeland. Alaaf'. De nieuwe jeugdvorst is Stef Bovee. Jeugdprins Jens I houdt receptie op zondag 19 februari om 15.11 uur in de Jera'70 in Ysselsteyn.