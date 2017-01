Prins Roel I heerst over Roekenland

Roel Hendriks is zaterdag 7 januari uitgeroepen tot prins Roel I van het Blitterswijckse Roekenland.

Prins Roel I is 36 jaar en woont samen met vrouw Maaike de Ries en dochter Fem. Hij is de oudste van vier zonen van Wilbert en Nel Hendriks. In het dagelijks leven is hij softwarearchitect en manager R&D bij Inther Logistics in Venray. Verder heeft hij als hobby voetbal en is hij bekend van de vele sketches die hij samen met zijn vrienden gemaakt heeft voor de Blitterswijckse revue. Zijn motto: 'Een paar daag alle remme los mit een hoep schele proat. Carnaval viere wej mit jong, alt, knap en lellik. Kiek mar nor de road'. De receptie van prins Roel I is op zaterdag 25 februari om 20.00 uur in het gemeenschapshuis in Blitterswijck.