Boerenbruidspaar 't Knölleke

Stephan de Weert en Ellen Steeghs vormen het nieuwe boerenbruidspaar van 't Knölleke in Leunen.

Stephan en Ellen zijn in het dagelijkse leven ook een stel. Ze wonen met hun kinderen Milan en Indy aan de Wethouder Reintjesstraat in Leunen. Stephan werkt als zonweringsmonteur bij Vera Zonweringen in Venray en Ellen is juf op basisschool de Bongerd in Venray. Stephan en Ellen zijn beiden actief in het Leunse verenigingsleven. Ellen is leidster bij de Kangeroe Klup, de jeugdafdeling van de korfbalvereniging voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar. Stephan tennist bij tennisvereniging LVH en is voorzitter van de Eerste Wijkverenigng Leunen (EWL). Allebei sporten ze graag en Stephan is supporter van PSV. Ze worden op carnavalsdinsdag 28 februari om 16.00 uur met elkaar in de onecht verbonden.