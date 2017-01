Eric Houben prins Piëlreuzen Ysselsteyn

Eric Houben is zaterdagavond tijdens het prinsenbal uitgeroepen tot prins Eric I van de Ysselsteynse Piëlreuzen.

Hij wordt komend seizoen tijdens alle carnavalsfestiviteiten bijgestaan door zijn prinses Marika. Eric Houben is getrouwd met Marika Meulendijks en samen hebben ze drie kinderen, Noor, Max en Diederik. In het dagelijks leven is Eric Houben algemeen directeur van compostbedrijf Walkro. Zijn vrouw Marika is coördinerend doktersassistente bij huisartsenpraktijk Someren. Op zaterdagmiddag gaat Eric graag een balletje trappen bij de veteranen, en hij springt sinds kort ook op de motor om een ritje te maken met motorclub Wérs. Prins Eric I en prinses Marika gaan de Ysselsteynse vastelaovond voor met de leus: 'Pluk de vastelaovend mit òs mit. Wej goan vúr deez rit. Doe mit, loat òw goan, loat òw goan, loat òw goan'.