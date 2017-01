Bij carnavalsvereniging De Spurriemök in Oirlo is zondagmiddag onder grote belangstelling Han van de Sande tot nieuwe prins uitgeroepen.

Prins Han I wordt tijdens alle carnavalsactiviteiten bijgestaan door zijn prinses Elma. De prins is in het dagelijks leven zelfstandig ondernemer in de varkenshouderij. Ze hebben samen dochters. De lijfspreuk van prins Han I: 'Watter ok gebeurt, altied blieven lachen. Ut kumt altied wer goed, witte nie'.