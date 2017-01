Paul Coenders prins Meerlose Vöskes

Paul Coenders is tijdens het prinsenbal uitgeroepen tot prins van de Vöskes. Prins Paul III is de 70e hoogheid van de Meerlose carnavalsvereniging.

Prins Paul III wordt tijdens zijn regeerperiode bijgestaan door zijn prinses Sietske. De nieuwe prins is 32 jaar en zoon van oud-prins Frans III en Toos Coenders-Lemmen. Hij is vrachtwagenchauffeur bij M. Biemans in Deurne. Prinses Sietske is 28 jaar. Ze werkt op de supportafdeling bij Verhoex Douane Service in Venlo. Het prinselijke paar wordt zaterdag 28 januari een receptie aangeboden in sport- en feestzalencentrum 't Brugeind, van 20.11 uur tot 22.11 uur.