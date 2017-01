Maikel Schmitz prins Hedsbuülen Heide

Maikel Schmitz regeert als prins Maikel I over de Hedsbuülen in Heide. Zaterdagavond werd hij in een bomvolle Gelderkoel aan het publiek gepresenteerd.

Prins Maikel Schmitz is 34 jaar en als raadslid en tevens bestuurslid van de plaatselijke carnavalsvereniging uitermate goed bekend met het vieren van carnaval. Maikel is ook in Venray een bekend gezicht vanwege zijn werk als filiaalleider bij Telecombinatie Novocom. Vandaar zijn toepasselijke leus: 'Deze carnaval alle telefoons aan de kant, en met 'Schmitzer' voorop in het Hedsbuülenland'. Prins Maikel I heeft samen met zijn partner prinses Kim van de Berg een jonge dochter (Isa, 3 jaar) en een nog jongere zoon (Luka, 1 jaar). Ze zijn beiden allebei zeer sportief. Maikel voetbalt bij SV Leunen en Kim korfbalt bij Oranje-Wit. Ook houden ze ervan om gezellig met vrienden wat te eten en te drinken.

Samen met de adjudanten Barry Janssen en Roel Gielens, de nieuwe nar Chris Hermans en vorst Ruud Michels gaan prins Maikel I en prinses Kim dit carnavalsseizoen voorop in Heide. Iedereen is van harte welkom op hun prinsenreceptie in de Gelderkoel op zaterdag 4 februari om 19.49 uur. Aansluitend komt het boerenbruidspaar van 2017 uit.