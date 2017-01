Prins Bas I in Merselo

Bas Litjens is uitgeroepen tot prins Bas I van de Zagewetters in Merselo.

Bas Litjens is uitgeroepen tot prins Bas I van de Zagewetters in Merselo.

Bas Litjens is zaterdagavond tijdens het prinsenbal uitgeroepen tot prins Bas I van de Zagewetters in Merselo.

Prins Bas I wordt komend jaar tijdens alle carnavalsactiviteiten bijgestaan door zijn prinses Angela en nar Wout de Backer met zijn narinneke Anne. Bas Litjens is van beroep tegelzetter bij XBI (ingehuurd door Raedts). Prins Bas I en zijn prinses Angela hebben drie kinderen: Jeniffer, Rachel en Hailey. Bas Litjens is lid van de raad van elf en van de Zagewetters en speelt in het eerste voetbalelftal van SV Merselo. Nar Wout volgt een opleiding tot gastheer en is werkzaam bij de Lekkernij/t Anker. Prins Bas I en nar Wout houden hun receptie op vastelaoveszaterdag om 20.19 uur in het Vèrkeshuus.

Prins Bas I heeft als leus: 'Weej hoeve now nie aover 't veld te stiere. Mit dees daag gaon weej mit owlie vastelaovend viere'.