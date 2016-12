Venray telt vier halvefinalisten LVK

Venray is met vier liedjes doorgedrongen tot de halve finales van de 41ste editie van het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer 2017 (LVK).

Uit 203 inzendingen koos de hoofdjury 60 liedjes die maandagavond bekend werden gemaakt. Lizanne Arts uit Oostrum (foto) is met haar lied De réjunie de eerste finalist op vrijdag 6 januari. In de tweede halve finale op vrijdag 13 januari is het duo Bjorn en Mieke uit Venray met 1000 Sterre van de partij. Tijdens de laatste halve finale op vrijdag 20 januari vertegenwoordigen Tamara en Stef Koonings (Pruuf Mar) met hun lied Gewoeën umdat 't kan en het duo David en Coen uit Veulen met Minimaal Maximaal de gemeente Venray. Uit Noord- en Midden-Limburg komen 32 van de 60 liedjes (Noord-Limburg 17, Midden-Limburg 15). Zuid-Limburg is met 28 liedjes vertegenwoordigd in de drie halve finales (Parkstad 8, Westelijke Mijnstreek 10, Maastricht & Heuvelland 10). Heerlen, de plaats waar de 41ste finale wordt gehouden, is voor Zuid-Limburg met drie liedjes doorgedrongen tot de drie voorrondes. De LVK-finale vindt op vrijdag 10 februari plaats. Foto Henk Lammen.