Lintje voor Wilbert Hendriks

Wilbert Hendriks (66) uit Blitterswijck heeft zaterdag uit handen van locoburgemeester Jan Loonen een koninklijke onderscheiding ontvangen. Dat gebeurde bij gelegenheid van de feestelijke heropening van De Blokhut van de scouting in Blitterswijck.

Vanaf de oprichting in 1987 is Wilbert Hendriks altijd zeer actief betrokken bij Scoutinggroep De Meuleberg in Blitterswijck. Als bestuurslid en voorzitter, maar ook als coördinator van de bouw en de verschillende verbouwingen van het clubhuis. Daarbij steekt hij zelf ook regelmatig de handen uit de mouwen. Hij beheert het gebouw, coördineert de verhuur en ook regelt en verzorgt hij het onderhoud van de tuin van het clubgebouw. Wilbert is een kartrekker die nu al ruim dertig jaar dag en nacht klaarstaat voor Scoutinggroep De Meuleberg.

Als collectecoördinator van de Jantje Betonactie is Wilbert Hendriks de schakel tussen deze landelijke organisatie en de collectanten. Wilbert werft vrijwilligers, beheert de collectematerialen en zorgt voor de financiële afhandeling. In 2010 werd de gezamenlijke Goede Doelen Venray-actie opgericht. Ook hier zet hij zich nog steeds vol overgave voor in. Vanuit zijn functie als docent Duits op College Den Hulster in Venlo was Wilbert ruim 25 jaar de coördinator van de reizen voor leerlingen naar Berlijn en Praag. Een combinatie van studiereis en stedentrip die hij zelf organiseerde. Wilbert Hendriks is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.