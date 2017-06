'COA aan afspraak houden'

De eigenaren van recreatiepark Het Roekenbosch denken sterk te staan nu het COA al na anderhalf jaar de stekker trekt uit het asielzoekerscentrum in Blitterswijck. Voorzitter Anne Aan de Wiel van de vereniging van eigenaren, de coöperatieve vereniging Het Roekenbosch, bevestigt dat in het huurcontract geen ontsnappingsclausule is opgenomen.

"In de onderhandelingen met het COA hebben we bedongen dat we voor een langere termijn het park willen afstaan. Voor vier of vijf jaar. We hebben niets aan een contract van een jaar. Want je geeft het recreatiepark op en je gooit tevens je naam te grabbel. Met die langere periode heeft het COA ingestemd. We houden ze vooralsnog aan het contract", stelt Anne Aan de Wiel.

Donderdag in Peel en Maas meer informatie.