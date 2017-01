Koppermaandag en patroonheiligenfeest

Het St. Antonius Abt Gilde Blitterswijck hield maandag voor de dertigste maal de koppermaandag.

Om 19.00 uur kwamen de gildebroeders bij elkaar in café de Zwart, waar onder meer het archief was te bezichtigen en foto's van 2016 op groot scherm waren te zien. Ook was er een tentoonstelling over de belangrijkste gebeurtenissen van 29 jaar schietterrein De Mars ingericht. Deze avond was ook toegankelijk voor niet-leden en de aanwezigen konden genieten van een Duits broodbuffet. Dinsdag werd het feest van de patroonheilige St. Antonius Abt gevierd.

Foto: Rikus ten Brücke.